Sonic 3: Il film (Sonic the Hedgehog 3) è una pellicola d’azione e avventura diretta da Jeff Fowler e basata sulla serie di videogiochi pubblicata da Sega. È il sequel di Sonic - Il Film (2020) e Sonic 2 - Il Film (2022).

In Sonic 3: Il film, Sonic, Knuckles e Tails si ritrovano a dover fronteggiare un nuovo e formidabile nemico: Shadow, un riccio nero con le strisce rosse simile a Sonic, rimasto ibernato e studiato per 50 anni e con i poteri più forti di qualsiasi altra creatura dell’universo. Con le loro abilità messe alla prova in ogni modo, il Team Sonic dovrà stringere un’alleanza inaspettata con il Dr. Eggman per fermare Shadow e proteggere il pianeta…

Sonic 3: Il film parla di temi quali la perdita, la vendetta e la redenzione; di sentimenti potenti e spesso incontrollabili che possono avere conseguenze disastrose. Il terzo capitolo di Sonic si distingue per i suoi momenti d’azione spettacolari, per un cast eccellente e una colonna sonora di grande impatto; ma soprattutto per una trama particolarmente emotiva.

Il protagonista di Sonic 3 è ovviamente Sonic insieme al suo team, però qui chi gli “ruba la scena” per gran parte del tempo è Shadow, il villain con una storia triste alle spalle, interpretato da un profondo e carismatico Keanu Reeves, le cui abilità interpretative – come sempre – sono a un livello altissimo.

Allo stesso tempo, Sonic 3 non manca di offrire grandi momenti di comicità grazie ad un Jim Carrey in piena forma, che torna nel doppio ruolo del Dr. Robotnik e del nonno Gerald Robotnik, regalandoci una performance davvero esilarante.

In sintesi, Sonic 3 è un film capace di conquistare sia i fan della saga che il grande pubblico. 110 piacevoli minuti che scorrono rapidissimi, quasi come la velocità fulminea di Sonic.

Luisa Scarlata