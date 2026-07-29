Spider-Man: Brand New Day è un film di supereroi basato sull’iconico personaggio della Marvel Comics, quarto capitolo della saga di Spider-Man all’interno del Marvel Cinematic Universe (MCU). Diretto da Destin Daniel Cretton, vede protagonista Tom Holland, affiancato da Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando e Mark Ruffalo.

In Spider-Man: Brand New Day sono trascorsi quattro anni dagli eventi di “Spider-Man: No Way Home”. Peter Parker è ormai un giovane adulto che vive completamente solo, dopo aver scelto di scomparire dalla vita e dai ricordi delle persone che ama. Diventato uno Spider-Man a tempo pieno, dedica ogni giorno a proteggere una New York che ignora l’identità nascosta dietro la maschera. Ma il peso di questa doppia esistenza inizia a farsi sentire. Mentre una misteriosa ondata di crimini preannuncia l’arrivo di una delle minacce più pericolose mai affrontate, Peter si trova a fare i conti con un’inspiegabile trasformazione fisica che rischia di mettere in crisi non solo la sua missione da supereroe, ma anche la sua stessa identità.

Spider-Man: Brand New Day inaugura una nuova tappa del percorso di Peter Parker senza tradire l’essenza che ha reso il personaggio uno dei simboli più amati della Marvel. Il film sceglie un tono più maturo e introspettivo, approfondendo temi come la solitudine, il sacrificio e il peso delle scelte del passato, pur mantenendo il perfetto equilibrio tra azione, ironia e spettacolo.

Tom Holland conferma ancora una volta di essere il volto ideale dell’Uomo Ragno, regalando un’interpretazione intensa, più misurata e vulnerabile rispetto al passato. La regia di Destin Daniel Cretton imprime ritmo e personalità a una narrazione che alterna spettacolari sequenze d’azione a momenti più intimi, valorizzando al tempo stesso un cast capace di dare nuova energia alla saga.

Pur ricorrendo a qualche elemento già visto nel Marvel Cinematic Universe e a colpi di scena in parte prevedibili, il film mantiene alta l’attenzione grazie ad un efficace sviluppo dei personaggi e a un comparto tecnico di altissimo livello. Le scene d’azione, perfettamente coreografate, sfruttano al massimo le capacità del celebre supereroe, offrendo spettacolari combattimenti e vertiginosi volteggi tra i grattacieli di New York.

Con il giusto mix di emozione, divertimento e adrenalina, Spider-Man: Brand New Day si conferma come uno dei capitoli più riusciti della saga con Tom Holland. Un blockbuster capace di guardare al futuro senza dimenticare il passato, pronto a conquistare sia i fan storici dell’Uomo Ragno sia una nuova generazione di spettatori.

Luisa Scarlata