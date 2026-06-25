Supergirl è un film di supereroi basato sull’omonimo personaggio di DC Comics. Diretto da Craig Gillespie e scritto da Ana Nogueira, rappresenta il secondo capitolo del nuovo Universo DC (UDC).

In Supergirl, quando una minaccia inaspettata e spietata la colpisce troppo da vicino, Kara Zor-El, conosciuta come Supergirl, si ritrova a intraprendere controvoglia un viaggio epico attraverso lo spazio insieme a un’improbabile compagna, in una storia che intreccia vendetta, giustizia e scoperta di sé.

La nuova Supergirl diretta da Craig Gillespie prende le distanze dal modello classico dell’eroe luminoso per costruire un’avventura spaziale più ruvida, emotiva e sorprendentemente intima. Ispirato a “Supergirl: Woman of Tomorrow”, il film presenta Kara Zor-El come una protagonista segnata dalla perdita, più vicina a un’antieroina errante che all’ideale eroico tradizionale dell’universo DC.

Il punto di forza del film è la prova di Milly Alcock, che sostiene il cuore emotivo della narrazione con un equilibrio convincente tra vulnerabilità, ironia e spirito ribelle. Il rapporto con Ruthye aggiunge profondità e umanità al racconto, evitando che la dimensione spettacolare prevalga completamente su quella emotiva. Anche la regia si distingue per una messa in scena dal respiro galattico, ricca di frammenti visivi che richiamano il western spaziale e il road movie.

Lontano dal riproporre formule già viste nel cinema supereroistico, il film si distingue per il suo tono più introspettivo e per una forte identità all’interno del nuovo DCU. L’unione tra azione, malinconia e senso di scoperta dà vita a un’opera con un carattere e un’energia diversi rispetto agli standard del genere.

Nel complesso, Supergirl è una proposta coraggiosa: meno epica di quanto ci si potrebbe aspettare, ma più umana, personale e audace del consueto. Un film che ricorda come la vera forza di un eroe non nasca dalla perfezione, ma dalla capacità di andare avanti anche dopo aver attraversato la perdita.

Luisa Scarlata