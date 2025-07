Superman è un film di supereroi basato sui fumetti della DC Comics e incentrato sull’omonimo personaggio. È scritto e diretto da James Gunn e vede come protagonista David Corenswet nel ruolo di Clark Kent/Superman.

In Superman, con il suo stile inconfondibile, Gunn approccia il supereroe per eccellenza reimmaginato nel nuovo universo DC, con una singolare combinazione di azione epica, umorismo e sentimento. Il film presenta un Superman guidato dalla compassione e da una fede innata nella bontà umana. Esplora il viaggio di Clark Kent / Superman nel tentativo di riconciliare la sua eredità kryptoniana con la famiglia adottiva umana a Smallville…

“Superman, che piaccia o no, è un film politico”, ha dichiarato Gunn a proposito della sua creatura. “Se non vi piacciono gli immigrati, allora non siete americani”, ha poi sottolineato, tanto per chiarire le idee. E in effetti, l’universo DC riparte proprio esaltando i valori della fragilità e dell’empatia, contro la freddezza glaciale di chi, ormai disumanizzato, è disposto a calpestare chiunque in nome del potere.

E così, l’antieroe per eccellenza - che qui vediamo sconfitto più e più volte senza alcun problema - si trova costretto a fare affidamento non a nuovi superpoteri, bensì all’arma più segreta che c’è: quella di tornare a sentirsi umano.

Superman è più sensibile e fragile che mai nelle mani di Gunn: eppure è proprio quando il suo cuore è più grande che la sua forza aumenta, così come la capacità di sconfiggere un nemico ormai troppo cinico, rigido e calcolatore.

Importa ciò chi sei e non ciò che ti hanno detto di essere. Superman lo impara a sue spese ma la lezione varrà la pena. Questa volta, non soltanto per salvare l’umanità, ma per salvare se stesso.

Luisa Scarlata