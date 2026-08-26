The Dog Stars - Le stelle dopo la fine (The Dog Stars), è un film postapocalittico tratto dal romanzo “Le stelle del cane” (2012) di Peter Heller. È diretto da Ridley Scott e interpretato da Jacob Elordi, Josh Brolin e Margaret Qualley.

In The Dog Stars - Le stelle dopo la fine, un virus devastante ha spazzato via quasi tutta l’umanità, lasciando il mondo sprofondato nel caos. I pochi sopravvissuti vivono isolati e devono guardarsi dai “mietitori”, bande di predoni che percorrono le strade alla ricerca di risorse e vittime. Hig (Jacob Elordi), un pilota per passione sopravvissuto alla pandemia, ha perso sua moglie e vive ritirato insieme al suo cane, la sua unica compagnia. In mezzo alla solitudine e all’incertezza, un misterioso segnale radio riaccende in lui la speranza che possa esserci ancora qualcosa — o qualcuno — per cui valga la pena lottare…

The Dog Stars - Le stelle dopo la fine è un film solido e accuratamente costruito, con un’atmosfera postapocalittica particolarmente riuscita. Il cast offre interpretazioni eccellenti, capaci di trasmettere con grande sensibilità la solitudine, il lutto e la tensione di un mondo sull’orlo della scomparsa. A questo si aggiunge una fotografia spettacolare, che trasforma i paesaggi desolati in uno dei maggiori punti di forza del film e ne rafforza il tono malinconico e intimo.

Tuttavia, il film non è privo di difetti. L’inizio risulta forse troppo lento e dilatato e, per buona parte del primo atto, il ritmo può mettere a dura prova la pazienza dello spettatore. La scelta di puntare sul silenzio, sull’introspezione e sui tempi morti contribuisce a creare un’atmosfera coerente, ma in alcuni momenti si prolunga oltre il necessario, finendo per rallentare lo sviluppo della storia.

Probabilmente, però, il suo limite maggiore non risiede tanto nel film in sé, quanto nelle aspettative che gli sono state costruite intorno. The Dog Stars - Le stelle dopo la fine è stato presentato e promosso come un’opera straordinaria, quasi come un nuovo punto di riferimento del cinema postapocalittico, quando - onestamente - non è all’altezza di una tale considerazione. Questo non significa che sia un brutto film, tutt’altro. È un lavoro di buon livello, sostenuto da grandi interpretazioni, con una fotografia magnifica e un’identità visiva molto marcata.

Il problema è che, dopo un “overpromise” di queste proporzioni, essere semplicemente un buon film non sembra più abbastanza. Senza aspettative così smisurate, probabilmente sarebbe molto più facile apprezzarne i meriti e accettarne i limiti.

The Dog Stars - Le stelle dopo la fine è, in definitiva, un buon film, persino un film molto piacevole da vedere, ma non il capolavoro che ci avevano fatto immaginare.

Luisa Scarlata