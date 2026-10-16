The Invite - Il piacere è tutto nostro (The Invite) è una commedia drammatica diretta da Olivia Wilde. Il film è un adattamento dello spagnolo Sentimental del 2020.

In The Invite - Il piacere è tutto nostro, Joe e Angela stanno attraversando una profonda crisi matrimoniale quando decidono di invitare a cena i loro misteriosi vicini, Pina e Hawk. Quella che sembra una serata conviviale si trasforma ben presto in un incontro carico di confessioni inaspettate, desideri nascosti e situazioni imbarazzanti. Tra risate, tensioni e sorprendenti rivelazioni, le due coppie scopriranno che, a volte, una semplice cena può cambiare ogni cosa…

Con The Invite - Il piacere è tutto nostro, Olivia Wilde conferma la sua capacità di esplorare le contraddizioni dei rapporti umani, dando vita a una commedia brillante, provocatoria e ben affilata. Partendo da una premessa all’apparenza semplice, la regista trasforma una cena tra vicini in un irresistibile campo di battaglia emotivo, dove convenzioni sociali, desideri repressi e frustrazioni sentimentali vengono messi a nudo. Quello che inizia come un incontro “cordiale”, si trasforma in una serata imprevedibile, scomoda e ricca di rivelazioni…

Uno dei punti di forza del film è senza dubbio il suo straordinario cast. Penélope Cruz conquista lo schermo con carisma, spontaneità e una presenza magnetica, mentre Edward Norton, Seth Rogen e la stessa Wilde danno vita a personaggi sfaccettati, vulnerabili e pieni di contraddizioni. L’alchimia tra i protagonisti alimenta il racconto, trasformando dialoghi, sguardi e silenzi in autentiche scintille narrative. Ne nasce un gioco di interpretazioni vivace e coinvolgente, in cui l’imbarazzo diventa una delle armi comiche più efficaci.

Con una regia che sfrutta magistralmente lo spazio domestico e una tensione che cresce a ogni conversazione, Wilde affronta temi universali come la routine, l’intimità, il desiderio e la difficoltà di comunicare all’interno della coppia. L’umorismo nasce dal riconoscimento delle nostre stesse debolezze in quelle dei personaggi: insicurezze, piccole ipocrisie e verità che preferiremmo non pronunciare ad alta voce.

The Invite – Il piacere è tutto nostro è una commedia intelligente, pungente e deliziosamente scomoda, capace di divertire e far riflettere sulle relazioni contemporanee. Un film audace e stimolante, che trasforma una cena apparentemente ordinaria in un ritratto sorprendente dell’intimità e delle sue contraddizioni.

Una visione imperdibile per gli amanti del grande cinema.

Luisa Scarlata