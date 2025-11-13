The Running Man è un film di fantascienza distopica diretto da Edgar Wright, basato su una sceneggiatura tratta dall’omonimo romanzo del 1982 di Stephen King. Si tratta della seconda trasposizione cinematografica del libro, dopo il film del 1987 interpretato da Arnold Schwarzenegger.

Gli Stati Uniti d’America sono diventati un regime totalitario corrotto in cui il cittadino medio è afflitto dal collasso economico e dagli alti tassi di criminalità. Ben Richards (Glen Powell) fatica a permettersi le spese sanitarie per la sua figlia malata e una volta rimasto disoccupato e in lista nera, sceglie di tentare di ottenere tutti i soldi necessari per sostenere la propria famiglia partecipando alla competizione televisiva The Running Man, in cui i concorrenti diventano fuggitivi mandati a percorrere la nazione e vincono un sostanzioso premio in denaro se sopravvivono per 30 giorni evitando di essere uccisi da un gruppo di loschi agenti speciali…

Fin dai primissimi secondi, The Running Man esplode come una granata cinematografica. Il suo inizio è un concentrato di ritmo, caos e tensione che ti catapulta di colpo nel suo universo distopico, senza lasciarti nemmeno il tempo di battere le palpebre. È un incipit che non solo cattura, ma letteralmente ti trascina dentro la storia.

Glen Powell è semplicemente sublime in questo ruolo. La sua interpretazione è una fusione perfetta di carisma, forza fisica e profondità emotiva. Powell non si limita a interpretare il protagonista: lo incarna, lo vive, lo rende credibile anche in mezzo al delirio visivo che lo circonda.

La regia mantiene un ritmo serrato, senza mai concedere una pausa. I colori saturi e l’estetica volutamente esagerata si fondono con una trama assurda ma al tempo stesso perfettamente coerente nella sua follia: una lucida metafora moderna dello spettacolo, della manipolazione e della perdita dell’umanità. È un banchetto visivo e narrativo che cattura tanto gli occhi quanto la mente.

L’unica piccola ombra - in questo turbinio di virtù - è il finale che, dopo un inizio così potente, non riesce a mantenere lo stesso livello di impatto. Detto ciò, The Running Man resta un’esperienza cinematografica irresistibile, un classico moderno che dimostra come l’eccesso, quando è sostenuto da stile e convinzione, possa trasformarsi in pura arte.

Luisa Scarlata