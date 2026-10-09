The Social - Il prezzo della verità (The Social Reckoning) è un film biografico/drammatico scritto e diretto da Aaron Sorkin. È considerata un’opera complementaria a The Social Network del 2010.

The Social - Il prezzo della verità, si ispira alla fuga di documenti interni di Facebook avvenuta nel 2021 grazie alla denuncia di Frances Haugen, da cui nacque anche la serie di articoli e il podcast “The Facebook Files”, pubblicati dal Wall Street Journal. Il film segue ad Haugen e al giornalista Jeff Horwitz nel tentativo di portare alla luce le pratiche controverse dell’azienda e le loro conseguenze sociali.

Aaron Sorkin torna ad esplorare il mondo dei social network con un film che affronta temi rilevanti, ma fatica a sorprendere. La manipolazione algoritmica, la disinformazione e gli interessi economici delle grandi piattaforme sono questioni ormai note, che il film ripropone senza offrire una prospettiva particolarmente originale. La denuncia è pertinente, ma il racconto risulta più didascalico che rivelatore.

Il limite principale è una sceneggiatura eccessivamente verbosa, che si affida ai dialoghi e all’esposizione dei fatti a scapito della tensione narrativa. Le continue spiegazioni e l’insistenza su concetti e una storia già familiari al pubblico indeboliscono un racconto che avrebbe richiesto maggiore profondità e uno sguardo cinematografico più incisivo.

Anche il cast non riesce ad esprimere appieno il proprio potenziale. Pur contando su interpreti validissimi, il film non sempre restituisce ai personaggi la complessità necessaria per andare oltre il messaggio che intende trasmettere. Ne risulta un racconto piuttosto freddo, in cui la tesi prevale sulla dimensione umana degli eventi.

In definitiva, The Social - Il prezzo della verità è un’opera corretta, dedicata a un tema di indubbio interesse, ma deludente nella realizzazione. Privo della forza narrativa e dell’originalità necessarie per lasciare il segno, il film si limita a ribadire avvertimenti e considerazioni ormai noti. Una denuncia legittima che, tuttavia, non riesce a trasformarsi in un’opera davvero memorabile.

Luisa Scarlata