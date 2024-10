The Substance è un body horror scritto, diretto e prodotto da Coralie Fargeat e magistralmente interpretato da Demi Moore, Margaret Qualley e Dennis Quaid.

In The Substance, una celebrità in declino (Demi Moore) decide di usare una sostanza del mercato nero che replica le cellule e crea temporaneamente una versione più giovane e migliore di sé stessa (Margaret Qualley). Tuttavia, il mancato rispetto di alcune rigide condizioni le causerà effetti collaterali terribili e inaspettati…

Se dicessi che The Substance è il miglior film che ho visto negli ultimi anni, non mentirei. Se dicessi che è il più ripugnante, nemmeno. Ma se dicessi che è un’OPERA MAESTRA, sarebbe la cosa più appropriata.

E che sia chiaro: non lo direi con leggerezza (una parola che, tra l’altro, nel contesto di questo film, non potrebbe essere più inadatta), ma con assoluta convinzione. E dopo aver superato lo shock della sua visione. E dopo averlo analizzato, perché film così richiedono e meritano almeno una pausa di riflessione.

Il punto è che nessuno aveva mai avuto tanto coraggio, tanta forza, tanto ingegno e tanto carattere per raccontare in modo così aperto, sfacciato, doloroso e disgustoso la schiavitù della bellezza — una schiavitù imposta o autoimposta (ma non è forse la stessa cosa?) — alla quale è sottoposta la donna.

The Substance vi regalerà un inizio da Oscar, una conclusione orribilmente divina, e 140 minuti in cui ogni fotogramma, ogni suono, ogni parola e ogni spettacolare ambientazione o inquadratura è una metafora profonda e intelligente. Un pugno in faccia (che molti spettatori cercano di schivare abbassandosi).

Tutto è fuori posto e niente è fuori luogo in questo film che è un trattato sulla condizione femminile nella società.

Armatevi di coraggio (perché è necessario). E andate a vederlo.

Luisa Scarlata