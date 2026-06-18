Toy Story 5 è un film d’animazione prodotto da Pixar Animation Studios per Walt Disney Pictures, diretto da Andrew Stanton. Si tratta del quinto film della saga di Toy Story e del sequel di Toy Story 4 del 2019.

Ambientata due anni dopo gli eventi del quarto capitolo, Toy Story 5, riunisce Woody, Buzz Lightyear, Jessie e tutta la banda per una nuova avventura. Questa volta i giocattoli dovranno affrontare una sfida completamente diversa: l’arrivo di Lilypad, una moderna tablet intelligente diventata il giocattolo preferito di Bonnie e di tutta una nuova generazione di bambini.

Con Toy Story 5, Pixar firma una riflessione profonda e commovente sulla convivenza tra tradizione e modernità.

Lontano dal proporre un semplice scontro tra mondo analogico e digitale, il film sceglie un messaggio molto più ricco e positivo: la convivenza. La storia affronta con delicatezza temi come lo scorrere del tempo, la paura di essere lasciati indietro e la necessità di reinventarsi, culminando in un finale che celebra l’unione tra i giocattoli di sempre e le nuove forme di gioco. Tradizione e tecnologia imparano a completarsi a vicenda, offrendo uno sguardo ottimista su come passato e presente possano convivere senza perdere la propria essenza.

Sul fronte musicale, Pixar torna a fidarsi del talento inconfondibile di Randy Newman, la cui colonna sonora accompagna la storia con quella calda emozione che ha definito la saga fin dagli esordi. A questo si aggiunge una collaborazione speciale con Taylor Swift, la cui canzone porta un tocco contemporaneo e si collega in modo naturale al pubblico più giovane senza tradire l’identità del franchise.

Sotto la regia di Andrew Stanton e Kenna Harris, il film trova un equilibrio eccellente tra umorismo, avventura e momenti profondamente toccanti. Lo splendore visivo convive con scene intime che parlano tanto a chi è cresciuto con Woody e Buzz quanto a una nuova generazione di spettatori.

Il risultato è un film che guarda al futuro senza rinunciare al proprio passato: un omaggio all’infanzia, all’amicizia e al potere dell’immaginazione. Toy Story 5 dimostra di avere ancora tanto da raccontare e rafforza il ruolo della saga come uno dei grandi pilastri del cinema familiare contemporaneo.

Luisa Scarlata