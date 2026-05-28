Tuner - L’Accordatore (Tuner) è un film thriller e crime diretto da Daniel Roher e interpretato da Leo Woodall, Havana Rose Liu, Lior Raz, Tovah Feldshuh, Jean Reno e Dustin Hoffman.

Tuner - L’Accordatore racconta la storia del giovane Niki (Woodall), un accordatore di pianoforti affetto da una condizione molto particolare: l’iperacusia. Questa situazione straordinaria lo ha sempre fatto sentire diverso, ma la sua vita cambia radicalmente quando scopre di possedere un’abilità fuori dal comune: riesce ad aprire casseforti. Senza volerlo, si ritroverà coinvolto in un mondo di furti e criminalità da cui sarà difficile uscire…

Tuner - L’Accordatore è un lavoro estremamente riuscito, capace di catturare lo spettatore dal primo all’ultimo minuto. Con una regia impeccabile e una narrazione sempre avvincente, si impone come una delle proposte più interessanti dell’anno.

Il film mescola con grande abilità emozione, azione e suspense in modo incisivo. Il ritmo è efficace ed il montaggio fluido e dinamico, senza un solo momento superfluo.

Leo Woodall e Dustin Hoffman ci regalano interpretazioni straordinarie. Woodall brilla con una presenza magnetica e ricca di sfumature, mentre Hoffman dà vita a un personaggio indimenticabile, pieno di intensità e carisma. La chimica tra i due, inoltre, risulta perfetta.

La storia è costruita attorno a un’idea molto ben definita, sviluppata con coerenza e precisione lungo tutto il racconto. In questo senso, l’uso dell’iperacusia come elemento narrativo è particolarmente interessante: non solo caratterizza il protagonista, ma diventa anche uno strumento fondamentale per amplificare la percezione dell’ambiente e della suspense. Questa condizione sensoriale è integrata in modo organico nella narrazione, permettendo di esplorare il mondo attraverso una sensibilità aumentata che influenza direttamente lo sviluppo della trama e la costruzione della tensione.

Il risultato è un’opera perfettamente strutturata, in cui ogni elemento ha una funzione precisa e contribuisce a un’esperienza immersiva e coerente. Per noi, un film consigliato al 100%.

Luisa Scarlata