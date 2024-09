Venezia 2024.

Hollywood torna a Venezia. E lo fa in grande stile, riportando il Festival ai suoi antichi splendori e rinnovandone il prestigio che da sempre lo contraddistingue.

Il direttore artistico del certamen, Alberto Barbera, si mostra orgoglioso di questa nuova edizione 2024 che sta per prendere il via, così come di essere colui che ha portato il glamour a Venezia, rendendo la Biennale una meta ambita e desiderata, nonché un trampolino di lancio verso gli Oscar (vedasi Birdman, Spotlight, La La Land, La forma dell’acqua, Joker).

Gli americani amano la stampa e la stampa ama Venezia: una passione reciproca che fa della Biennale una garanzia. Per dirla con i numeri, si parla di una presenza di circa tremila rappresentanti dei media di tutto il mondo, capaci di garantire una enorme visibilità a quei film (e sono tanti) che la scelgono come vetrina.

E allora parliamo di questi grandi nomi e di ciò che ci regaleranno nei prossimi giorni.

Joker: Folie À Deux di Todd Phillips. Attesissimo sequel, non fosse altro che per il ritorno sul grande schermo di Lady Gaga, questa volta al fianco di Joaquin Phoenix.

Queer, di Luca Guadagnino, che presenterà un film estremamente coraggioso, interpretato da un inedito Daniel Craig.

The Room Next Door di Pedro Almodovar, che porterà sul red carpet Tilda Swinton e Julianne Moore.

Beetlejuice Beetlejuice di Tim Burton. Ancora un sequel che renderà felicissimi i fan del cult del 1988 e che porterà alla Mostra Michael Keaton, Winona Ryder, Monica Bellucci e Jenna Ortega.

Maria di Pablo Larraín, il biopic su Maria Callas interpretato dalla splendida Angelina Jolie (con Pierfrancesco Favino ed Alba Rohrwacher nel cast).

The Brutalist di Brady Corbet, con Adrian Brody, Guy Pearce e Felicity Jones.

Babygirl di Halina Reijn, un thriller erotico che ci regalerà la presenza di Nicole Kidman.

The Order di Justin Kurzel, poliziesco interpretato da Jude Law.

Wolfs di Jon Watts, che dopo 16 anni riunisce il duo formato da Brad Pitt e George Clooney.

E, a proposito di Brad Pitt e Angelina Jolie (perché Hollywood ama il gossip e il gossip ama Hollywood): come avrete capito a Venezia ci saranno entrambi però no, non si incontreranno. Parola di Alberto Barbera.

Luisa Scarlata