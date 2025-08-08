Weapons è un film di genere thriller/horror, diretto da Zach Cregger e interpretato da Josh Brolin, Julia Garner e June Raphael.

In Weapons, un’intera classe svanisce nel nulla, nello stesso preciso istante, nel cuore della notte. Solo uno studente rimane. L’evento scuote la comunità fino alle fondamenta. È frutto del caso, di un piano calcolato… o di qualcosa di ancora più oscuro e incomprensibile?

Immaginate di vivere in una piccola e tranquilla cittadina…

In un giorno che sembrava del tutto normale, diciassette ragazzi di una stessa classe spariscono senza lasciare traccia. Solo uno di loro - Alex - rimane, insieme alla nuova insegnante, Justine Gandy.

Questa inquietante scomparsa è il fulcro della trama. Weapons racconta la vicenda attraverso diversi punti di vista, permettendo allo spettatore di incastrare gradualmente i pezzi del puzzle fino a scoprire dove si trovano le vittime.

La sceneggiatura di Weapons richiede attenzione e un po’ di pazienza (che però verrà ripagata). All’inizio il ritmo del film può sembrare lento e la narrazione un tantino confusa, ma con il passare dei minuti la tensione cresce e la voglia di seguire ogni indizio diventa sempre più irresistibile.

La vera protagonista di Weapons, in ogni caso, è l’inquietudine: ogni scena, ogni silenzio, ogni gesto trasmettono disagio e apprensione, mentre i protagonisti tentano disperatamente di far luce sull’accaduto. L’angoscia vissuta dagli interpreti in questa situazione estrema, accresce l’empatia dello spettatore, il quale finisce per essere trascinato emotivamente nella loro esperienza.

Il nostro consiglio finale? Tuffatevi senza esitazione nella trama, con il coraggio di chi vuole risolvere un mistero…

Simona Soppelsa