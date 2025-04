A Working Man è un film thriller e d’azione diretto da David Ayer, scritto da Ayer e Sylvester Stallone e basato sul romanzo del 2014 Levon’s Trade, di Chuck Dixon. È interpretato da Jason Statham, Michael Peña e David Harbour.

In A Working Man, Levon Cade, un ex agente Black Ops dei Royal Marines, conduce una vita pacifica come operaio edile. Tuttavia, Levon è costretto a usare le sue vecchie abilità per trovare la figlia adolescente del suo capo, Jenny, che è stata rapita da trafficanti di esseri umani, e presto scopre una cospirazione con il coinvolgimento di agenti governativi corrotti…

La mano di Sylvester Stallone si capta subito in questa sorta di “Rambo” di città. Proprio come lui, infatti, Levon è uomo tutto d’un pezzo, capace di fare a pezzi tutti, senza l’aiuto di nessuno. Simbolo, anch’egli, dell’eroe solitario e della critica al trattamento che ricevono gli ex militari dopo la guerra.

Empatizzare con il protagonista della storia è dunque un attimo: si fa presto ad amare questo cattivissimo fuori e buono dentro, cosa che aiuta a superare alcune scene francamente poco credibili. L’importante rimane tifare per lui e per il successo della missione, a suon di botte da orbi e sparatorie iperboliche.

A Working Man spinge e lavora sui contrasti: amore e proiettili, vittime e carnefici, buoni e cattivi, violenza e dolcezza, onore e ignominia, vita o morte. Le carte del film d’azione le gioca tutte a un buon livello; e alla fine vince.

Le quasi due ore - durante le quali lo spettatore vede coinvolti tutti i suoi sensi - passano veloci e lasciano soddisfatti.

Per noi, è un sì.

Luisa Scarlata