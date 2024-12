Young Hearts è un film drammatico diretto da Anthony Schatteman e interpretato dai giovani esordienti Lou Goossens e Marius De Saeger.

In Young Hearts, l’adolescente Elias (Lou Goossens) si sente attratto dal suo nuovo vicino e coetaneo Alexander (Marius De Saeger), appena trasferitosi da Bruxelles. Presto, Elias si rende conto che Alexander è il suo primo amore. A partire da quel momento, tra i due ragazzi e tra i loro compagni di scuola si sviluppa una relazione turbolenta che solleva più domande che risposte…

Young Hearts era sul nostro radar già da quando è stato annunciato il suo debutto in diversi festival cinematografici (dove, tra l’altro, ha ottenuto meritatamente un grande successo). Quando finalmente abbiamo avuto l’opportunità di vederlo, ci ha sorpreso ancor più di quanto ci aspettassimo. Il film di Schatteman è orchestrato alla perfezione e vanta un cast assolutamente azzeccato, capace di scatenare una tempesta di emozioni: rabbia, tristezza, ma anche felicità. Tanta felicità e amore per la vita.

Young Hearts affronta temi di grande importanza, come l’omofobia e il bullismo nelle scuole, ma in un modo assai diverso rispetto alla maggior parte dei film a tematica LGBTQ+, ovvero con un tono allegro e leggero, pensato per entrare in sintonia con un pubblico di giovanissimi. Non è un caso che i protagonisti scelti da questo acuto regista belga siano due brillanti quattordicenni, perfettamente in grado di rispecchiare il mondo del loro pubblico.

Young Hearts ha già racimolato numerosi premi in tutto il mondo; da parte nostra, siamo convinti che continuerà a mietere successi e soprattutto, che segnerà l’inizio di una lunga carriera sia per Anthony come regista, sia per Lou e Marius in quanto attori di qualità.

Se poteste guardare un solo film nella vita, questo sarebbe quello da non mancare.

Michael Lisci