Avengers Endgame: Extra. Il trailer

È ora disponible il trailer di Avengers Endgame: Extra, l’epica conclusione della Saga dell’Infinito di Marvel Studios.

In Avengers Endgame: Extra, dopo che un evento devastante ha spazzato via metà della popolazione mondiale, gli eroi rimasti lottano per andare avanti. Alla fine, dovranno unirsi per ristabilire l’ordine e l’armonia nell’universo e riportare in vita i loro cari, affrontando Thanos in uno spettacolare scontro finale.

Avengers Endgame: Extra arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 24 settembre.

Luisa Scarlata