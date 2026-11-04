Behemoth! Il nuovo trailer

Non perderti il nuovo trailer di Behemoth!, scritto e diretto da Tony Gilroy e interpretato da Pedro Pascal, Olivia Wilde, Eva Victor e Will Arnett.

In Behemoth!, Alex Serian (Pedro Pascal), un violoncellista di grande talento, torna a casa a Los Angeles dopo vent’anni trascorsi in tournée. La musica, che è stata il filo conduttore e la forza trainante della sua vita, inizia a trascinare Alex in un’avventura che lo cambierà per sempre.

Behemoth! uscirà nelle sale italiane il 3 di dicembre.

Luisa Scarlata