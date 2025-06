A Big Bold Beautiful Journey - Un viaggio straordinario. Il trailer

È già disponibile il trailer di A Big Bold Beautiful Journey - Un viaggio straordinario, diretto da Kogonada e interpretato da Margot Robbie, Colin Farrell, Kevin Kline e Phoebe Waller-Bridge.

Cosa succederebbe se si potesse aprire una porta e attraversarla per rivivere un momento importante del proprio passato? In A Big Bold Beautiful Journey - Un viaggio straordinario, Sarah (Margot Robbie) e David (Colin Farrell) sono due single che si incontrano per caso al matrimonio di un amico comune. In seguito a un sorprendente colpo del destino, si trovano improvvisamente a intraprendere un’avventura divertente, fantastica e travolgente in cui avranno l’opportunità di rivivere momenti importanti dei loro rispettivi passati, facendo luce su come sono arrivati al presente… e, forse, ottenendo una chance di cambiare il proprio futuro.

A Big Bold Beautiful Journey - Un viaggio straordinario arriverà nelle sale italiane il prossimo 9 di ottobre.

Luisa Scarlata