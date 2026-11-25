Non perderti il trailer di Cuore di un campione, ispirato all’incredibile storia vera di John Tuggle.

Cuore di un campione, racconta la straordinaria e toccante storia vera di John Tuggle (David Corenswet), selezionato dai New York Giants con l’ultima scelta del Draft NFL del 1983. Contro ogni pronostico, Tuggle riuscì a superare tutte le aspettative, dentro e fuori dal campo, sorprendendo il suo allenatore Bill Parcells (Michael Shannon), allora al suo primo anno alla guida della squadra, la donna di cui si era appena innamorato (Isabel May) e i suoi compagni di squadra, dimostrando come la forza della speranza e della perseveranza possa vincere anche le sfide più grandi.

Cuore di un campione uscirà nelle sale italiane a febbraio.

Luisa Scarlata