Die My Love. Il nuovo trailer

È già disponibile il nuovo trailer di Die My Love, il nuovo film scritto e diretto da Lynne Ramsay e interpretato da Jennifer Lawrence, Robert Pattinson, LaKeith Stanfield, Nick Nolte e Sissy Spacek.

In Die My Love Will, una giovane coppia innamorata, Grace e Jackson, si trasferisce da New York in una casa di campagna ricevuta in eredità. Con l’arrivo del loro bambino, in un luogo nuovo e isolato, Grace cerca di ritrovare se stessa. Ma mentre sembra sul punto di crollare, non è nella fragilità che si perde: è invece attraverso l’immaginazione, la forza e una sorprendente e indomabile vitalità che riesce a riscoprirsi completamente.

Die My Love sarà nelle sale italiane dal 27 di novembre.

Luisa Scarlata