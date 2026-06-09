The Dog Stars - Le Stelle Dopo la Fine. Il nuovo trailer

09-06-2026
Non perderti il nuovo trailer di The Dog Stars - Le Stelle Dopo la Fine, il thriller epico e avvincente del regista Ridley Scott con Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley, Allison Janney, Benedict Wong e Guy Pearce.
Il film narra la storia di Hig (Jacob Elordi), un giovane pilota che, insieme a Bangley (Josh Brolin), un militare esperto di sopravvivenza, si è costruito una dimora efficiente ma isolata in un brutale mondo post-apocalittico, finché una misteriosa trasmissione radio non spinge Hig ad avventurarsi nell’ignoto alla ricerca della speranza e dell’umanità in cui crede ancora.
The Dog Stars - Le Stelle Dopo la Fine uscirà nelle sale italiane il 26 di agosto.
Luisa ScarlataArchivio