Billie Eilish HIT ME HARD AND SOFT: The Tour en 3D. Il trailer

È ora disponibile il trailer di Billie Eilish - HIT ME HARD AND SOFT: The Tour en 3D, di Paramount Pictures, diretto da James Cameron e la stessa Billie Eilish.

Registrato durante il suo tour mondiale, Billie Eilish - HIT ME HARD AND SOFT: The Tour en 3D è un’esperienza musicale e cinematografica completamente nuova e immersiva, che porta sul grande schermo una delle artiste più acclamate e influenti della sua generazione.

Billie Eilish - HIT ME HARD AND SOFT: The Tour en 3D arriverà nelle sale italiane il 19 marzo 2026.

Luisa Scarlata