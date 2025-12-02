Ella McCay Perfettamente Imperfetta. Il trailer

02-12-2025
È ora disponibile il trailer di Ella McCay Perfettamente Imperfetta, la nuova commedia di James L. Brooks.
Il film vede la partecipazione di un cast stellare che include Emma Mackey, Jamie Lee Curtis, Jack Lowden, Kumail Nanjiani, Ayo Edebiri, Spike Fearn, Julie Kavner, Rebecca Hall, Becky Ann Baker, Joey Brooks, Albert Brooks e Woody Harrelson.
In Ella McCay Perfettamente Imperfetta, Emma Mackey interpreta una giovane idealista alle prese con la gestione della famiglia e della carriera, in una storia che parla delle persone che ami e di come… sopravvivere a loro.
Ella McCay Perfettamente Imperfetta sarà dal 19 marzo 2026 nei cinema italiani.
