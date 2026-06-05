L'Era Glaciale: Punto di Ebollizione. Il teaser trailer

Non perderti il teaser trailer di L’Era Glaciale: Punto di Ebollizione, il nuovo capitolo diretto da John Donkin, delle disavventure preistoriche del noto branco.

Il teaser di L’Era Glaciale: Punto di Ebollizione, mostra Manny, Diego, Sid, Buck ed Ellie – insieme a Scrat, lo scoiattolo ossessionato dalle ghiande, Crash, Eddie e Baby Scrat – mentre vengono sbalzati fuori da un vulcano e si lanciano in una folle avventura tra dinosauri e lava, per visitare angoli mai visti prima dell’inospitale Mondo Perduto.

L’Era Glaciale: Punto di Ebollizione uscirà nelle sale italiane il 4 febbraio del 2027.

Luisa Scarlata