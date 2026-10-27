Everest: The Other Side. Il trailer

Non perderti il trailer di Everest: The Other Side, un ritratto intimo di due sciatori alpinisti di alto livello legati dall’amore e dalla ricerca dell’impossibile.

In Everest: The Other Side, i due sciatori alpinisti Jim Morrison e Hilaree Nelson si sono profondamente innamorati mentre raggiungevano l’apice della loro carriera sportiva. La loro determinazione si è concretizzata in un sogno comune: scalare e sciare lungo la Parete Nord Diretta del Monte Everest, la scalata più difficile e pericolosa della montagna e la discesa sciistica più ambita al mondo.

Migliaia di persone hanno raggiunto la vetta della montagna attraverso la cresta sud-orientale del Nepal, ma solo in pochi sono riusciti ad arrivare in cima seguendo questo percorso e nessuno è mai stato in grado di compiere la discesa con gli sci. Già noti per le loro straordinarie imprese in montagna e non estranei al dolore della perdita, Morrison e Nelson puntano tutto su questa sfida ardua.

Everest: The Other Side uscirà nelle sale italiane il 14 di gennaio.

Luisa Scarlata