Torna il Festival del Cinema Italiano di Madrid

27-11-2025
Mancano pochi giorni al ritorno in grande spolvero del Festival del Cinema Italiano di Madrid.
La 18esima edizione di questo prestigioso Festival italiano, vedrà l’attore e regista Giulio Base alla sua direzione artistica.
Il Festival del Cinema Italiano di Madrid percorrerà il ponte tra le due culture cinematografiche, italiana e spagnola, mettendo però in evidenza i tratti distintivi del cinema tricolore, ovvero l’eccellenza che caratterizza tutta l’industria cinematografica italiana e che la contraddistingue a livello internazionale.
Tutte le proiezioni del Festival saranno gratuite e in versione originale con sottitoli in spagnolo. Non mancate!
Luisa ScarlataArchivio