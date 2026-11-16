Non perderti il nuovo trailer di Gatto, la nuova avventura animata di Disney e Pixar diretta da Enrico Casarosa.

In Gatto, dopo anni passati a destreggiarsi tra le superstizioni e i canali di Venezia, Nero comincia a chiedersi se abbia vissuto le vite giuste. Indebitato con Rocco, il boss della criminalità organizzata felina locale, Nero si ritrova a fronteggiare un dilemma ed è costretto a stringere un’amicizia davvero inaspettata con Maja, una musicista di strada. Con la sua ultima vita in gioco e l’aiuto di Maja, Nero potrebbe finalmente scoprire il suo vero scopo, a meno che Venezia non abbia prima la meglio su di lui.

Gatto uscirà nelle sale italiane il prossimo 4 di marzo.

Luisa Scarlata