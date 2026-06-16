Gatto di Disney y Pixar. Il trailer

È già disponibile il primo trailer di Gatto il nuovo film d’animazione originale Disney e Pixar diretto da Enrico Casarosa.

In Gatto, dopo anni passati a destreggiarsi tra le superstizioni e i canali di Venezia, Nero comincia a chiedersi se abbia vissuto le vite giuste. Indebitato con Rocco, il boss della criminalità organizzata felina locale, Nero si ritrova a fronteggiare un dilemma ed è costretto a stringere un’amicizia davvero inaspettata che potrebbe finalmente condurlo al suo scopo — a meno che Venezia non abbia prima la meglio su di lui.

Gatto arriverà nelle sale italiane il 4 di marzo.

Luisa Scarlata