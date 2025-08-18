GOAT: Sogna in grande. Il trailer

È già disponibile il trailer di GOAT: Sogna in grande, commedia d’azione originale diretta da Tyree Dillihay e Adam Rosette, ambientata in un mondo interamente popolato da animali.

In GOAT: Sogna in grande Will, una piccola capra con grandi sogni, all’improvviso ha l’occasione di entrare nella lega professionistica di “pallaruggente”, uno sport ad alto tasso di adrenalina, dominato dagli animali più veloci e feroci del pianeta. I suoi nuovi compagni non sono esattamente entusiasti all’idea di avere una capretta in squadra, ma Will è deciso a cambiare le regole del gioco e dimostrare, una volta per tutte, che anche i “piccoli” sanno lasciare il segno.

GOAT: Sogna in grande uscirà nelle sale italiane dal 12 febbraio del 2026.

Luisa Scarlata