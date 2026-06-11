Heart of the beast - Nel profondo selvaggio. Il primo trailer

È finalmente disponibile il primo trailer di Heart of the beast - Nel profondo selvaggio. Diretto da David Ayer e interpretato da Brad Pitt, il film è un intenso thriller che unisce azione, tensione e spettacolo, raccontando una straordinaria storia di coraggio, resistenza e amicizia.

In Heart of the beast - Nel profondo selvaggio, dopo un drammatico incidente aereo, l’ufficiale delle Forze Speciali James Belmont si ritrova disperso nelle terre più remote e inospitali dell’Alaska. Al suo fianco c’è solo Odino, il fedele cane militare con cui ha condiviso missioni estreme e situazioni al limite. Circondati da una natura selvaggia e spietata, tra freddo estremo, predatori e ostacoli imprevedibili, James e Odin dovranno affidarsi l’uno all’altro per sopravvivere. Mentre ogni passo verso la salvezza si trasforma in una sfida, il loro legame verrà messo alla prova come mai prima d’ora.

Heart of the beast - Nel profondo selvaggio arriverà nelle sale italiane dal 24 di settembre.

Luisa Scarlata