Klara e il sole. Il trailer

Non perderti il trailer di Klara e il sole, il nuovo film Sony Pictures scritto e diretto dal Premio Oscar Taika Waititi e tratto dall’omonimo romanzo del Premio Nobel Kazuo Ishiguro.

Klara e il Sole racconta la storia di Klara (Jenna Ortega), un’Amica Artificiale il cui unico desiderio è trovare la casa perfetta. Quando Klara incontra Josie (Mia Tharia), le due scoprono fin da subito una forte affinità e, sebbene la ragazza viva un rapporto conflittuale con la madre (Amy Adams) segnato da un grave lutto, lo stupore innocente e l’incrollabile lealtà di Klara inizieranno a sanare le ferite della famiglia, riportando la luce nel complicato mondo di Josie.

Klara e il sole sarà nelle sale italiane dal 19 di agosto.

Luisa Scarlata