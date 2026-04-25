Star Wars: The Mandalorian and Grogu. Il trailer finale

Non perderti il trailer finale di Star Wars: The Mandalorian and Grogu, la nuova avventura Star Wars diretta da Jon Favreau e interpretata da Pedro Pascal, Sigourney Weaver e Jeremy Allen White.

In Star Wars: The Mandalorian and Grogu l’Impero è caduto e i signori della guerra imperiali sono ancora sparsi per la galassia. Mentre cerca di proteggere tutto ciò per cui l’Alleanza Ribelle ha combattuto, la nascente Nuova Repubblica arruola il leggendario cacciatore di taglie mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal) e il suo giovane apprendista Grogu…

Star Wars: The Mandalorian and Grogu uscirà nelle sale italiane il 20 di maggio.

Luisa Scarlata