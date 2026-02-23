È già disponibile il nuovo trailer di Star Wars: The Mandalorian and Grogu, il film targato Lucasfilm, diretto da Jon Favreau e interpretato da Pedro Pascal, Sigourney Weaver e Jeremy Allen White.

In Star Wars: The Mandalorian and Grogu, l’Impero è caduto e i signori della guerra imperiali sono ancora sparsi per la galassia. Mentre la nascente Nuova Repubblica cerca di proteggere tutto ciò per cui l’Alleanza Ribelle ha combattuto, ha arruolato l’aiuto del leggendario cacciatore di taglie mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal) e del suo giovane apprendista Grogu.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu sarà nelle sale italiane dal 20 di maggio.

Luisa Scarlata