Masters Of The Universe. Il nuovo trailer

Non perderti il nuovo trailer di Masters Of The Universe, il film diretto da Travis Knight, con Nicholas Galitzine, Camila Mendes, Alison Brie, James Purefoy, Morena Baccarin, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Charlotte Riley, Jared Leto e Idris Elba.

In Masters Of The Universe, Knight riporta sul grande schermo il leggendario franchise con questa epica avventura live-action. Dopo essere stati separati per 15 anni, la Spada del Potere conduce il Principe Adam (Nicholas Galitzine) di nuovo su Eternia, dove scopre la sua casa devastata dal diabolico dominio di Skeletor (Jared Leto). Per salvare la sua famiglia e il suo mondo, Adam deve unire le forze con i suoi alleati più fidati, Teela (Camila Mendes) e Duncan/Man-At-Arms (Idris Elba), e abbracciare il suo vero destino come He-Man — l’uomo più potente dell’universo.

Masters Of The Universe uscirà nelle sale italiane il 4 di giugno.

Luisa Scarlata