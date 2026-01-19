Missione Shelter. Il trailer ufficiale

È ora disponibile il trailer ufficiale di Missione Shelter, film di Ric Roman Waugh con Jason Statham.

In Missione Shelter, Mason è un uomo solitario e schivo che vive su una remota isola costiera. Quando salva una giovane ragazza da una tempesta mortale, è costretto a uscire dall’isolamento che si è imposto. Quel gesto li trascina in una spirale di azione e pericolo, in cui Mason deve affrontare un passato violento e irrisolto mentre lotta per proteggerla. Ne nasce un viaggio teso e implacabile, dove la sopravvivenza diventa una prova e la redenzione ha un prezzo.

Missione Shelter uscirà nelle sale italiane il prossimo 18 di febbraio.

Luisa Scarlata