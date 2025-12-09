Torna la Mostra del Cinema Italiano di Barcellona

La Mostra del Cinema Italiano di Barcellona celebrará la sua 14esima edizione dal 12 al 17 di dicembre nei Cinemes Verdi e Verdi Park. Il festival è organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura di Barcellona e da Cinecittà.

Como omaggio speciale, la Mostra dedica quest’anno uno spazio al 50esimo anniversario di Fantozzi. L’attrice Anna Mazzamauro, figura storica di questi film, sarà una degli invitati principali.

Tra i titoli del festival spiccano Gioia mia di Margherita Spampinato, Il rapimento di Arabella di Carolina Cavalli, La vita va così di Riccardo Milani, Un anno di scuola di Laura Samani, Elisa di Leonardo Di Costanzo e Le città di pianura di Francesco Sossai.

Tra gli invitati, oltre a Anna Mazzamauro, figurano registi quali Riccardo Milani, Carolina Cavalli, Laura Samani, Leonardo Di Costanzo, Nicolangelo Gelormini e Valentina Bertani, e gli interpreti Aurora Quattrocchi, Paolo Pierobon e Filippo Scotti.

Uno degli aspetti più apprezzati della Mostra è la sua volontà di avvicinare il cinema al pubblico in modo accessibile: tutte le proiezioni sono gratuite, con biglietti disponibili lo stesso giorno alla biglietteria del cinema fino a esaurimento posti. Un appuntamento imprescindibile per gli amanti del cinema italiano che, anche quest’anno, trasforma Barcellona in un punto d’incontro tra culture, storie e sguardi.

Luisa Scarlata