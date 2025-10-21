Norimberga. Il trailer italiano

È già disponibile il trailer ufficiale italiano di Norimberga, Il film diretto da James Vanderbilt e interpretato da Russell Crowe e Rami Malek.

In Norimberga, all’indomani della Seconda guerra mondiale, mentre il mondo è ancora sconvolto dagli orrori dell’Olocausto, al tenente colonnello Douglas Kelley (Rami Malek), psichiatra dell’esercito americano, viene affidato un incarico senza precedenti: valutare la sanità mentale di Hermann Göring (Russell Crowe), il famigerato ex braccio destro di Hitler, e di altri alti gerarchi nazisti.

Allo stesso tempo, gli Alleati — guidati dal giudice Robert H. Jackson, affrontano l’impresa titanica di istituire un tribunale internazionale, per far sì che il regime nazista risponda dei propri crimini di fronte alla storia. Nel silenzio delle celle, Kelley ingaggia un intenso duello psicologico con Göring, uomo carismatico e manipolatore. Da quello scontro emerge una domanda che ancora oggi tormenta la coscienza del mondo: stavano eseguendo ordini, erano pazzi… o semplicemente malvagi? Sul palcoscenico della storia si apre così il processo di Norimberga, un evento che ha cambiato per sempre la storia e l’umanità.

Norimberga uscirà nelle sale italiane il prossimo 18 di dicembre.

Luisa Scarlata