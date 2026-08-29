Oasis: Don't Look Back In Anger. Il nuovo trailer

È ora disponible il nuovo trailer di Oasis: Don’t Look Back In Anger, il film evento sugli Oasis ideato da Steven Knight e diretto da Dylan Southern e Will Lovelace.

Oasis: Don’t Look Back In Anger, racconta il trionfale tour di reunion di Liam e Noel Gallagher, “Oasis Live ’25”, uno dei ritorni rock ‘n’ roll più attesi dei nostri tempi. Il film è un resoconto esaltante di quello che è, senza dubbio, il più grande evento musicale del 2025, e cattura l’esperienza e le emozioni della band e dei suoi fan in tutto il mondo. La prospettiva unica include l’accesso alle prove, al backstage e al palco, oltre alla prima intervista congiunta di Noel e Liam dopo più di 20 anni. Accanto al tour mondiale tutto esaurito della band, il film esplora anche il profondo impatto emotivo di questo fenomenale momento culturale globale e ciò che la loro musica significa per il pubblico e le generazioni di tutto il mondo.

Oasis: Don’t Look Back In Anger arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 10 settembre.

Luisa Scarlata