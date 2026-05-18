Oasis. Il documentario evento sulla band arriverà l’11 settembre

Il documentario evento sugli Oasis ideato da Steven Knight, arriverà quest’anno nelle sale cinematografiche e su Disney+.

Diretto da Dylan Southern e Will Lovelace, il film uscirà nelle sale IMAX® e nei cinema di tutto il mondo l’11 settembre e sarà disponibile in streaming su Disney+ a livello globale entro la fine dell’anno.

Il documentario racconta il trionfale tour di reunion di Liam e Noel Gallagher, “Oasis Live ’25”, uno dei ritorni rock ‘n’ roll più attesi dei nostri tempi. Il film è un resoconto esaltante di quello che è, senza dubbio, il più grande evento musicale del 2025, che cattura l’esperienza e le emozioni della band e dei suoi fan in tutto il mondo. La prospettiva unica include l’accesso alle prove, al backstage e al palco, oltre alle prime interviste congiunte di Noel e Liam da più di 25 anni. Accanto al tour mondiale tutto esaurito della band, il film esplora anche il profondo impatto emotivo di questo fenomenale momento culturale globale e ciò che la loro musica significa per il pubblico e le generazioni di tutto il mondo.

Luisa Scarlata