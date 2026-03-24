Oceania. Il nuovo trailer

24-03-2026
Non perderti il nuovo trailer di Oceania, il film interpretado da Dwayne Johnson e Catherine Laga’aia.
In questo adattamento live-action Disney dell’avventura animata candidata all’Oscar, la protagonista risponde al richiamo dell’oceano e, per la prima volta, si spinge oltre la barriera corallina della sua isola di Motunui insieme al semidio Maui, in un viaggio indimenticabile per riportare prosperità al suo popolo.
Oceania sarà nelle sale italiane dal 19 di agosto.
Luisa ScarlataArchivio