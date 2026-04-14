Passenger. Il trailer ufficiale

Non perderti il trailer ufficiale di Passenger, interpretato da Jacob Scipio, Lou Llobell e Melissa Leo.

In Passenger, dopo aver assistito a un raccapricciante incidente sull’autostrada, una giovane coppia riparte convinta di essersi lasciata tutto alle spalle. Ma qualcosa è salito a bordo con loro. Una presenza demoniaca, si annida nell’ombra, silenziosa e inesorabile. Non si fermerà finché non li avrà presi entrambi, trasformando il loro viaggio on the road in una discesa senza ritorno nell’incubo…

Passenger uscirà nelle sale italiane il 21 di maggio.

Luisa Scarlata