PAW Patrol - Missione Dinosauri. Il trailer

Non perderti il trailer di PAW Patrol - Missione Dinosauri.

In PAW Patrol - Missione Dinosauri, dopo essere stati travolti da una misteriosa tempesta, i cuccioli della PAW Patrol si ritrovano catapultati su un’isola tropicale inesplorata, un luogo fuori dal tempo dove i dinosauri dominano incontrastati. Qui incontrano Rex, un cucciolo rimasto isolato per anni, che ha trasformato la sopravvivenza in una missione, diventando il massimo esperto di quel mondo primordiale. Ma la tregua dura poco. Il loro storico rivale, il sindaco Humdinger, arriva sull’isola deciso a sfruttarne le risorse naturali senza alcun riguardo. Le sue azioni scatenano però una catastrofe: il risveglio di un gigantesco vulcano dormiente. Tra giungle selvagge, creature preistoriche e pericoli inarrestabili, la PAW Patrol si trova ad affrontare la sfida più grande di sempre. Una corsa contro il tempo, tra spettacolari missioni di salvataggio “formato dinosauro”, per fermare Humdinger e salvare l’isola prima che venga cancellata per sempre.

PAW Patrol - Missione Dinosauri sarà nelle sale italiane prossimamente.

Luisa Scarlata