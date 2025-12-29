Arriva il teaser trailer di Pecore Sotto Copertura

29-12-2025
È già disponibile il teaser trailer di Pecore Sotto Copertura di Kyle Balda, con Hugh Jackman, Nicholas Braun, Nicholas Galitzine, Molly Gordon, Hong Chau ed Emma Thompson.
Al centro della storia di Pecore Sotto Copertura (basata sul romanzo “Three Bags Full” di Leonie Swann) c’è un enigma che sconvolge la tranquillità di una fattoria e che spinge un gruppo di improbabili investigatori a seguire indizi e sospetti…
Pecore Sotto Copertura arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 7 maggio del 2026.
