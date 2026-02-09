L’ultima missione: Project Hail Mary. Il nuovo trailer

Non perderti il nuovo trailer di L’ultima missione: Project Hail Mary, diretto dai premi Oscar Phil Lord e Christopher Miller e interpretato da Ryan Gosling, Sandra Hüller, Lionel Boyce, Ken Leung e Milana Vayntrub.

In L’ultima missione: Project Hail Mary, l’insegnante di scienze Ryland Grace (Ryan Gosling) si sveglia su un’astronave lontano da casa anni luce e senza alcun ricordo di chi sia o di come sia arrivato lì. Con il riaffiorare della sua memoria, torna alla luce lo scopo della sua missione: risolvere l’enigma della misteriosa sostanza che sta causando il collasso del Sole. Dovrà fare affidamento sia sulle sue conoscenze scientifiche che sulle sue capacità di pensare fuori dagli schemi per salvare dall’estinzione la vita sulla Terra… ma un’inaspettata amicizia gli farà capire che non è solo in questa impresa.

L’ultima missione: Project Hail Mary arriverà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 19 di marzo.

Luisa Scarlata