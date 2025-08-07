Regretting You. Il trailer ufficiale

È già disponibile il trailer ufficiale di Regretting You - Tutto quello che non ti ho detto, tratto dal bestseller internazionale di Colleen Hoover, diretto da Josh Boone e interpretato da Allison Williams, Mckenna Grace, Dave Franco, Mason Thames, Sam Morelos with Scott Eastwood con Willa Fitzgerald e Clancy Brown.

Regretting You è il racconto intenso e struggente di una madre, Morgan (Allison Williams), e di sua figlia Clara (Mckenna Grace), travolte da un tragico incidente che cambia per sempre le loro vite. Una verità sconvolgente viene a galla, e con essa il peso dei segreti, delle scelte mancate, delle parole mai dette. Mentre il dolore le mette di fronte a segreti di famiglia sepolti da tempo, madre e figlia si troveranno a ridefinire il senso dell’amore e a riscoprire il legame che le unisce…

Regretting You - Tutto quello che non ti ho detto uscirà nelle sale italiane il 4 di dicembre.

Luisa Scarlata