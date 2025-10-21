Rental Family - Nelle Vite degli Altri. Il trailer

21-10-2025
È già disponibile il trailer di Rental Family - Nelle Vite degli Altri, Il film diretto da HIKARI e interpretato da Brendan Fraser, appena presentato alla Festa del Cinema di Roma.
Ambientato nella Tokyo dei giorni nostri, Rental Family - Nelle Vite degli Altri, segue le vicende di un attore americano (Fraser) che fatica a trovare uno scopo nella vita fino a quando non ottiene un lavoro insolito: lavorare per un’agenzia giapponese di “famiglie a noleggio”, dove interpreta ruoli diversi per persone sconosciute. Man mano che si immerge nel mondo dei suoi clienti, inizia a stringere legami autentici che confondono i confini tra performance e realtà. Affrontando le complessità morali del suo lavoro, ritrova uno scopo e un senso di appartenenza scoprendo la bellezza dei legami umani…
Rental Family - Nelle Vite degli Altri uscirà nelle sale italiane a gennaio del 2026.
