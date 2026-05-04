Resident Evil. Il teaser trailer

04-05-2026
Non perderti il teaser trailer di Resident Evil, il film scritto e diretto da Zach Cregger, con Austin Abrams, Zach Cherry, Kali Reis e Paul Walter Hauser.
In una storia completamente inedita, Resident Evil segue Bryan (Austin Abrams), un corriere medico che si ritrova involontariamente coinvolto in una frenetica sfida contro il tempo per sopravvivere, mentre una notte sconvolgente e orribile sprofonda nel caos intorno a lui…
Resident Evil uscirà nelle sale italiane il 17 di settembre.
Luisa ScarlataArchivio