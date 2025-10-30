Ecco il trailer ufficiale di Scream 7

È già disponibile il trailer ufficiale di Scream 7.

In Scream 7, quando un nuovo assassino mascherato da Ghostface semina il terrore nella tranquilla cittadina dove Sidney Prescott (Neve Campbell) ha ricostruito la sua vita, i suoi incubi più profondi diventano realtà: la prossima vittima designata è sua figlia (Isabel May). Decisa a proteggere ciò che ama, Sidney dovrà riaprire le porte del suo passato e affrontare, una volta per tutte, l’orrore che pensava di aver lasciato alle spalle.

Scream 7 uscirà nelle sale italiane prossimamente.

Luisa Scarlata