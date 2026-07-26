Scrooge e gli spiriti del Natale. Il trailer

Non perderti il trailer di Scrooge e gli spiriti del Natale, il nuovo film con Johnny Depp.

Questo novembre, Johnny Depp è Ebenezer Scrooge. Conosci il nome. Non la storia. Diretto da Ti West, Scrooge e gli spiriti del Natale - vede nel cast anche Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley, Arthur Conti, Ellie Bamber, Henry Lloyd-Hughes, Charlie Murphy, con Tramell Tillman e Ian McKellen.

Scrooge e gli spiriti del Natale sarà nelle sale italiane novembre.

Luisa Scarlata