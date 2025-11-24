Arriva il trailer di Send Help

È ora disponibile il trailer di Send Help, il survival thriller dalla comicità dark diretto dal visionario e anticonvenzionale regista Sam Raimi.

Nel trailer vediamo i due protagonisti, Rachel McAdams e Dylan O’Brien, nei ruoli di Linda Liddle e Bradley Preston, due colleghi un tempo rivali, che si ritrovano improvvisamente naufraghi su un’isola deserta dopo essere gli unici sopravvissuti a un disastro aereo. Costretti a collaborare per sopravvivere, Linda e Bradley dovranno affrontare vecchi rancori e mettere alla prova la propria forza di volontà per riuscire a salvarsi…

Send Help sarà dal 29 gennaio 2026 nei cinema italiani.

Luisa Scarlata